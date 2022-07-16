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В Одессе задержаны четыре человека, фотографировавшие склад после ракетного удара
Один из задержанных вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования патрульных.
По словам спикера председателя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в городе полиция задержала четырех человек, которые фотографировали склад после ракетного удара. Также в их телефонах обнаружены снимки объектов инфраструктуры и блокпостов
В полиции отметили, что один из задержанных вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования патрульных. В его телефоне были обнаружены доказательства активного общения с абонентами России.
Напомним, что утром 16 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Удар был нанесен из направления Ставрополья, с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95. В результате удара загорелся склад.Подписывайтесь на наш Telegram канал