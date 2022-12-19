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В Одесской области задержали вражескую приспешницу, которая собирала средства для оккупантов
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну пособницу врага в Одесской области. Злоумышленница организовала сбор денег на нужды российских оккупационных группировок, воюющих против сил обороны на южном и восточном фронтах.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Для сбора средств женщина размещала соответствующие посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.
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Злоумышленница призвала поддержать оккупантов и помочь им с материально-техническим обеспечением.
Для этого предлагала перечислить деньги на банковскую карту своего родственника, находящегося в местах временной дислокации военных группировок РФ.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ходе контрдиверсионных мер.
По данным следствия, фигуранткой является жительница Одесской области, которая поддерживала вооруженную агрессию против Украины.
Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также при общении с окружающими.
Установлено, что ее родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации "ДНР" и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск.
В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ.
Именно через них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования рашистов.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности" виновных лиц", - подчеркнули в СБУ.
Ранее СБУ поймала в Херсонской области "председателя" оккупационного сельсовета, способствовавшего расселению военных РФ по домам.