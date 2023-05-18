В Полтаве задержан лидер фейкового "народовластия", который призывал к захвату правительственных учреждений Украины

Служба безопасности предотвратила попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в центральных регионах Украины. Во время комплексных мероприятий в Полтаве задержан мужчина, который хотел создать псевдогосударственное образование на территории областного центра.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник позиционировал себя как лидер так называемого "народовластия" и занимался созданием фейкового "самоуправления" в городе. Незаконный институт мужчина назвал "советом территориальной общины" и даже заказал печать для псевдоучреждения.

Кроме того, на своей странице в Фейсбуке он призвал граждан присоединяться к его "объединению" и создавать новые "общины" для насильственного захвата государственной власти в Украине.

Своим "последователям" фигурант обещал "должности" в составе фейкового учреждения.

В собственноручно записанных видеокомментариях мужчина регулярно повторял кремлевские нарративы, в которых вооруженную агрессию РФ называл "гражданской войной в Украине".

Также злоумышленник публично отрицал действующий конституционный строй Украины.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее в результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен администратор прокремлевского Телеграмм-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян, которая публично оправдывает вооруженную агрессию РФ.