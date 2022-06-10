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В Ровенской области обнаружили 66 предприятий, которые могут финансировать Россию
В Ровенской области было выявлено 66 субъектов хозяйствования, к которым причастны лица из Российской Федерации и Беларуси. Правоохранители уже наработали механизм взаимодействия и сотрудничества, чтобы выявить все предприятия в области, которые поддерживают и финансируют РФ.
Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.
Отмечается, что выявление всех таких предприятий на территории области – одна из приоритетных задач правоохранительных органов.
"На данный момент в Ровенской области проверяют 66 субъектов хозяйствования, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых являются физические или юридические лица России и Беларуси", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, участники рабочей встречи уже наработали механизм взаимодействия, сотрудничества и оперативного обмена информацией, чтобы в кратчайшие сроки выявить все предприятия и коллаборантов, которые работают в Ровенской области, но владельцы которых при этом поддерживают и финансируют страну-агрессора.
Напомним, СБУ 8 июня арестовала активы компании бизнесмена из близкого окружения лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. Сумма арестованных активов – более двух миллиардов гривен.