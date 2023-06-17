В Сумской области задержали агентку ФСБ: "сливала" данные об обороне северных рубежей Украины

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую агентку во время контрдиверсионных мероприятий на Сумщине. Злоумышленницей оказалась жительница пограничного города Глухов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что женщина передавала в ФСБ локации, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины.

Также злоумышленница "сливала" информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры.

"Такие сведения были нужны захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе.

"По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника – гражданина РФ, проживающего в России и длительно сотрудничающего с ФСБ", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи этих сведений в РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны три участника агентурной сети ФСБ и установлена личность их российского "куратора".