АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

В Сумской области задержали агентку ФСБ: "сливала" данные об обороне северных рубежей Украины

В Сумской области задержали агентку ФСБ: "сливала" данные об обороне северных рубежей Украины
На Сумщине разоблачена поклонница оккупантов

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую агентку во время контрдиверсионных мероприятий на Сумщине. Злоумышленницей оказалась жительница пограничного города Глухов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что женщина передавала в ФСБ локации, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины.

Также злоумышленница "сливала" информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры.

"Такие сведения были нужны захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе.

"По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника – гражданина РФ, проживающего в России и длительно сотрудничающего с ФСБ", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи этих сведений в РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны три участника агентурной сети ФСБ и установлена личность их российского "куратора".

Автор:
Светлана Манько