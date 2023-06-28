В Сумской области задержали бывшего "регионала", который наводил российские "Грады" на приграничные районы

Служба безопасности провела контрдиверсионную спецоперацию в Сумской области. Во время оперативных мероприятий задержан "расконсервированный" агент ФСБ, который собирал разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что полученную информацию мужчина передавал агрессору для коррекции вражеских обстрелов украинских войск, в том числе из российских реактивных систем залпового огня "Град".

"По данным следствия, фигурантом оказался житель областного центра, бывший местный "функционер" запрещенной "Партии регионов". Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он был завербован кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что в поле зрения российской спецслужбы мужчина попал из-за своих периодических поездок в Россию, где встречался с родственниками.

"Во время одного из таких выездов в страну-агрессора он получил от ФСБ задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в "режим ожидания". После 24 февраля 2022 года на российского агента дистанционно вышел его "куратор" из ФСБ и пригласил развединформацию о местах дислокации Сил обороны в приграничных районах области", - подчеркивают в СБУ.

Как установили правоохранители, для сбора разведданных предатель на собственном автомобиле объезжал местность и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" при попытке передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбы.

Для передачи разведданных ФСБ он использовал несколько мессенджеров, у которых сразу удалял сообщения после "сеанса связи" с оккупантами.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружено:

русский паспорт и трудовую книжку;

партийный билет запрещенной в Украине Партии регионов;

прокремлевскую символику;

мобильные телефоны и компьютерную технику, которые использовали для коммуникации с российской спецслужбой.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - сообщили в СБУ. .

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую осведомительницу во время контрдиверсионных мероприятий в Сумской области. Злоумышленницей оказалась жительница пограничного города Глухов, которая "сливала" данные об обороне северных рубежей Украины.