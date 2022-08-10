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В Украине арестовали активы фармацевтической компании на 1 млрд грн
В управление АРМА передана российская доля капитала фармацевтического предприятия, активы которого в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
В ведомстве отметили, что осуществляют досудебное расследование по уголовному производству, начатому в отношении субъекта хозяйствования, связанного с РФ.
"Компания занимает ведущее место на рынке Украины по поставке лекарственных средств в учреждения здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным следствия, должностные лица предприятия имеют непосредственную связь с РФ и могут быть причастны к финансированию государства-агрессора.
Отметим, правоохранители в ходе досудебного расследования по уголовному производству по фактам диверсии и ведения агрессивной войны выявили 19 компаний, подконтрольных Российской Федерации, активы которых составляют более 7,75 млрд грн, в том числе и в оффшорах.