В Украине арестовали имущество завода российского олигарха Шелкова: что известно

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили титановый завод подсанкционного российского олигарха, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Имущество завода арестовали.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что речь идет об ООО "ВСМПО Титан Украины". Бенефициарным владельцем этого общества является гражданин РФ, приближенный к Кремлю олигарх Михаил Шелков, против которого введены санкции СНБО.

Следствием установлено, что должностные лица этого общества безосновательно сформировали расходы на сумму более 155 млн грн по взаимоотношениям с другими субъектами хозяйственной деятельности. Таким образом, в бюджет не был уплачен налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме почти 40 млн грн.

Кроме того, установлено, что в период 2019-2022 годов, директор ООО "ВСМПО Титан Украина", пытался скрыть активы предприятия, которые находились на балансе общества.

По договору купли-продажи, оборудование и производственные мощности завода по изготовлению титановых труб были проданы другому юридическому лицу. В дальнейшем эти же специальные станки, печи, компьютерная техника, электрооборудование и другое имущество, директор получил в аренду и использовал в производственной деятельности ООО "ВСМПО ТИТАН Украина".

Сотрудники БЭБ на основании определения следственного судьи наложили арест на имущество и оборудование.

Ранее детективы БЭБ обеспечили взыскание в доход государства активов ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% доли в уставном капитале ООО "ВСМПО Титан Украина" и имущество этого предприятия - недвижимость, автомобили, денежные средства.

Отметим, что Шелков, являющийся бенефициаром и заместителем председателя совета директоров российской корпорации - крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма", находится под санкциями Украины еще с июня 2021 года. Тогда они вводились бессрочно, но решением от 19 октября 2022 года были ограничены лишь 10-летним сроком.