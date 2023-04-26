В Украине будут судить владельца и главного редактора сайта "Политнавигатор"

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца и главного редактора подсанкционного интернет-издания "Политнавигатор" Сергея Степанова, скрывающегося во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, находясь на территории украинского полуострова, в апреле 2014 он создал пропагандистское интернет-издание в пользу страны-агрессора. Собственный медийный ресурс Степанов использовал для распространения кремлевских нарративов и дискредитации Украины на международной арене.

К преступной деятельности он привлек своих "единомышленников", которые потом занимались подготовкой антиукраинских материалов

"Для маскировки преступной деятельности псевдожурналисты действовали как внештатные корреспонденты под вымышленными именами и позиционировали себя экспертами. В своих публикациях они оправдывали российскую вооруженную агрессию и захват части территории на востоке и юге Украины", - отмечают в СБУ.

В ведомстве добавляют, что перед написанием пропагандистских текстов "авторы" получали от Степанова пошаговые "инструкции" по подготовке материалов.

За распространение деструктивного контента они получали от оккупантов гонорары. Деньги им поступали через российские электронные платежные системы.

В апреле и июле прошлого года сотрудники Службы безопасности задержали двух фейковых "экспертов" в Киеве и Виннице. Сейчас они находятся под стражей.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Степанова и его сообщников.

Отмечается, что правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

"В настоящее время продолжаются меры по его привлечению к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Материалы переданы в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ собрала доказательную базу на бывшую винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая сейчас является заместителем главного редактора издания "Вечерняя Москва".