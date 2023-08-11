В Украине ликвидировали еще 3 канала побега военнообязанных за границу: один из них организовала поклонница "русского мира" (ФОТО)

Служба безопасности заблокировала три новых канала нелегального выезда из Украины граждан призывного возраста. К организации незаконной деятельности причастны преступные группировки, в состав которых входили чиновники медучреждений и органов местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники предлагали военнообязанным помощь в незаконной миграции в соседние европейские страны на основании поддельных документов или через так называемую "зеленку".

Стоимость таких "услуг" составляла от 2,5 тысяч до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от метода и срочности выезда.

Схемы в Одесской области

Правоохранители задержали в Одесской области злоумышленников, переправлявших своих клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных лиц с инвалидностью в иностранные медучреждения.

Для осуществления зарубежного "рейса" фигуранты выделяли авто с водителем. Однако после пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а военнообязанные оставались за границей Украины.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что одна из организаторов сделок является страстной сторонницей рашизма. Свои прокремлевские взгляды и положительные комментарии о военных преступлениях РФ она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Участники другой преступной группы переправляли своих клиентов за границу через заблаговременно подготовленные "лесные тропы" вне контрольно-пропускных пунктов.

Схема в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области на организации канала нелегальной миграции разоблачили преступную группу, в которую входили три человека. Ими оказались: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета.

Фигуранты продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем военнообязанные использовали подделку для выезда за границу.

Что угрожает организаторам "схем"

В настоящее время всем разоблаченным организаторам "схем" сообщено о подозрении. По данным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности продолжает серию спецопераций по разоблачению и ликвидации коррупционных схем, связанных с мобилизацией. Недавно правоохранители задержали бывших и действующих должностных лиц, которые за деньги снимали автомобиль с военного учета и продавали поддельные справки об инвалидности призывникам.