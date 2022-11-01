В Украине ликвидировали канал контрабанды кокаина из Южной Америки

В Украине был ликвидирован международный канал контрабанды кокаина из Южной Америки в саму Украину и страны Евросоюза, который действовал с февраля текущего года, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Участники наркокартеля в феврале 2022 года, еще до начала вооруженной агрессии РФ против Украины, ввезли на территорию Украины из одной из стран Южной Америки грузовые контейнеры с почти 50 тоннами промышленного шлака, которые были выгружены в одесском порту", – говорится в сообщении.

Наркотики они спрятали в мешках со шлаком, что значительно усложняло их обнаружение в ходе стандартного таможенного досмотра. Во время тщательного осмотра контейнеров стражи порядка обнаружили среди груза мешок весом около 10 кг с белым порошкообразным веществом.

По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на весь ввезенный груз. По результатам экспертиз в отобранных образцах обнаружено около 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество.

"По имеющимся данным, часть контрабандного кокаина участники группировки планировали реализовать на территории Украины. Но большая часть нелегального груза предназначалась для перемещения в страны Европейского Союза с целью дальнейшего сбыта на европейском рынке", – говорят в прокуратуре.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киеве и Черкасской области мощные наркогруппировки, занимавшиеся масштабной контрабандой и сбытом запрещенных веществ.