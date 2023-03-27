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Преступность
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В Украине ликвидировали коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"

В Украине ликвидировали коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"
За каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов

Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники сделки требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках "зерновой сделки".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

За взятки чиновники "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции.

За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.

Фото 2 — В Украине ликвидировали коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"
Фото 3 — В Украине ликвидировали коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"
Фото 4 — В Украине ликвидировали коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"
Фото 5 — В Украине ликвидировали коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"
Фото 6 — В Украине ликвидировали коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"

"Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток", - подчеркнули правоохранители.

Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов.

"В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка". В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отметили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.

Автор:
Светлана Манько