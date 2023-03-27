В Украине ликвидировали коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"

Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники сделки требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках "зерновой сделки".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

За взятки чиновники "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции.

За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.

"Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток", - подчеркнули правоохранители.

Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов.

"В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка". В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отметили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.