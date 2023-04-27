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Преступность
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В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу

В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Задержанные предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов

Служба безопасности приостановила еще 8 каналов нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. На организации преступной деятельности разоблачены 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанные предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или незаконно пересечь границу.

Стоимость таких "услуг" составила 7 тыс. дол.

Так, в Полтавской области задержан налоговик из Кременчуга, который продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

К сделке он привлек нескольких чиновников военкомата и военно-врачебной комиссии. В дальнейшем клиенты злоумышленников планировали использовать подлог для выезда за пределы Украины.

В Харьковской области сообщено о подозрении жителю области, который помогал "уклончанам" выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий.

Фото 2 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 3 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 4 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 5 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 6 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 7 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 8 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 9 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 10 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу
Фото 11 — В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу

В Одесской области ликвидированы еще два канала нелегальной миграции. Один из них – наладил местный коммерсант, предлагавший гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков.

К организации другого канала причастна жительница региона. В загранпаспортах своих "клиентов" она делала фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в Молдове. На основании подделки "уклонисты" хотели добраться до соседней страны.

В Ивано-Франковской области задержан чиновник военкомата. Вместе с сообщником они предлагали гражданам уехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей.

Кроме того, во время обысков у фигурантов обнаружена граната и 200 патронов к стрелковому оружию. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

На Закарпатье задержан инспектор Госпогранслужбы, который способствовал переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку".

В Тернополе задокументирована преступная деятельность предпринимателя. Он оформлял "уклончан" как водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Шлях".

Также в Тернополе задержан мужчина, который за деньги продавал фиктивные отсрочки от призыва по состоянию здоровья.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Ранее СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в одной из центральных районных больниц Хмельницкой области. Там чиновники наладили массовую продажу фиктивных медицинских документов для получения группы инвалидности и "списания" с военной службы по состоянию здоровья.

Автор:
Светлана Манько