В Украине перекрыли еще 8 новых каналов побега военнообязанных за границу

Служба безопасности приостановила еще 8 каналов нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. На организации преступной деятельности разоблачены 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанные предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или незаконно пересечь границу.

Стоимость таких "услуг" составила 7 тыс. дол.

Так, в Полтавской области задержан налоговик из Кременчуга, который продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

К сделке он привлек нескольких чиновников военкомата и военно-врачебной комиссии. В дальнейшем клиенты злоумышленников планировали использовать подлог для выезда за пределы Украины.

В Харьковской области сообщено о подозрении жителю области, который помогал "уклончанам" выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий.

В Одесской области ликвидированы еще два канала нелегальной миграции. Один из них – наладил местный коммерсант, предлагавший гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков.

К организации другого канала причастна жительница региона. В загранпаспортах своих "клиентов" она делала фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в Молдове. На основании подделки "уклонисты" хотели добраться до соседней страны.

В Ивано-Франковской области задержан чиновник военкомата. Вместе с сообщником они предлагали гражданам уехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей.

Кроме того, во время обысков у фигурантов обнаружена граната и 200 патронов к стрелковому оружию. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

На Закарпатье задержан инспектор Госпогранслужбы, который способствовал переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку".

В Тернополе задокументирована преступная деятельность предпринимателя. Он оформлял "уклончан" как водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Шлях".

Также в Тернополе задержан мужчина, который за деньги продавал фиктивные отсрочки от призыва по состоянию здоровья.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Ранее СБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в одной из центральных районных больниц Хмельницкой области. Там чиновники наладили массовую продажу фиктивных медицинских документов для получения группы инвалидности и "списания" с военной службы по состоянию здоровья.