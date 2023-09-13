В Украине разоблачили новые "схемы уклонения от призыва": среди задержанных – руководители военкомата и филиала университета

Служба безопасности заблокировала еще 5 каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди задержанных фигурантов – начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за деньги злоумышленники "помогали" своим клиентам выезжать в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 800 до 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и посредников.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни мужчин.

Так, в Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"Для реализации "схемы" должностное лицо привлекало своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". Полученный подлог уклонявшиеся планировали использовать для выезда за границу", - отметили в СБУ.

Также в Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов.

"За взятки должностница "гарантировала" военнообязанным "внеочередное" зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва. В дальнейшем она обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в Закарпатье ликвидированы еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонявшихся через реку, которая проходит вдоль границы. Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.

На Ивано-Франковщине разоблачены три дельца, которые выводили ухилянцев за границу из-за труднодоступной горной местности.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях.