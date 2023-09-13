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Преступность
Дата публикации

В Украине разоблачили новые "схемы уклонения от призыва": среди задержанных – руководители военкомата и филиала университета

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни мужчин
Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни мужчин

Служба безопасности заблокировала еще 5 каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди задержанных фигурантов – начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за деньги злоумышленники "помогали" своим клиентам выезжать в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 800 до 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и посредников.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни мужчин.

Так, в Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"Для реализации "схемы" должностное лицо привлекало своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". Полученный подлог уклонявшиеся планировали использовать для выезда за границу", - отметили в СБУ.

Также в Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов.

"За взятки должностница "гарантировала" военнообязанным "внеочередное" зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва. В дальнейшем она обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в Закарпатье ликвидированы еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонявшихся через реку, которая проходит вдоль границы. Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.

На Ивано-Франковщине разоблачены три дельца, которые выводили ухилянцев за границу из-за труднодоступной горной местности.

Фото 2 — В Украине разоблачили новые "схемы уклонения от призыва": среди задержанных – руководители военкомата и филиала университета
Фото 3 — В Украине разоблачили новые "схемы уклонения от призыва": среди задержанных – руководители военкомата и филиала университета
Фото 4 — В Украине разоблачили новые "схемы уклонения от призыва": среди задержанных – руководители военкомата и филиала университета
Фото 5 — В Украине разоблачили новые "схемы уклонения от призыва": среди задержанных – руководители военкомата и филиала университета
Фото 6 — В Украине разоблачили новые "схемы уклонения от призыва": среди задержанных – руководители военкомата и филиала университета

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях.

Автор:
Светлана Манько