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В Украине разоблачили новые "схемы уклонения от призыва": среди задержанных – руководители военкомата и филиала университета
Служба безопасности заблокировала еще 5 каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди задержанных фигурантов – начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что за деньги злоумышленники "помогали" своим клиентам выезжать в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Стоимость таких "услуг" составляла от 800 до 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и посредников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни мужчин.
Так, в Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.
"Для реализации "схемы" должностное лицо привлекало своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". Полученный подлог уклонявшиеся планировали использовать для выезда за границу", - отметили в СБУ.
Также в Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов.
"За взятки должностница "гарантировала" военнообязанным "внеочередное" зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва. В дальнейшем она обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС", - подчеркнули в СБУ.
Кроме того, в Закарпатье ликвидированы еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонявшихся через реку, которая проходит вдоль границы. Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу по лесным тропам.
На Ивано-Франковщине разоблачены три дельца, которые выводили ухилянцев за границу из-за труднодоступной горной местности.
"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.
Ранее Служба безопасности разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях.