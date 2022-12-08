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В Виннице предприятие поставляло в РФ детали для ремонта военной техники
Один из винницких машиностроительных заводов после начала полномасштабной войны экспортировал в Россию комплектующие для ремонта военной техники.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
"После начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором. В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестерни, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которое в том числе, используются в военной технике", - говорится в сообщении.
По данным следствия, для реализации противоправной схемы был привлечен ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию России. В целях обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.
Правоохранители провели обыски по месту нахождения производственных мощностей, офисных помещений группы компаний и по местам фактического проживания причастных к совершению уголовного преступления. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.
В уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) осуществляется досудебное расследование, в ходе которого исследуются факты торговли украинских предприятий с РФ и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора.
В Офисе Генпрокурора не указывают название предприятия, но, по информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о Винницком агрегатном заводе.
Напомним, что СБУ 22 октября задержала президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.