В Виннице предприятие поставляло в РФ детали для ремонта военной техники

Один из винницких машиностроительных заводов после начала полномасштабной войны экспортировал в Россию комплектующие для ремонта военной техники.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"После начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором. В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестерни, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которое в том числе, используются в военной технике", - говорится в сообщении.

По данным следствия, для реализации противоправной схемы был привлечен ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию России. В целях обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС.

Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.

Правоохранители провели обыски по месту нахождения производственных мощностей, офисных помещений группы компаний и по местам фактического проживания причастных к совершению уголовного преступления. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.

В уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) осуществляется досудебное расследование, в ходе которого исследуются факты торговли украинских предприятий с РФ и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

В Офисе Генпрокурора не указывают название предприятия, но, по информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о Винницком агрегатном заводе.

Напомним, что СБУ 22 октября задержала президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.