В Харькове железнодорожник "сливал" оккупантам маршруты эшелонов с техникой для ВСУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, собиравшего для спецслужб РФ данные о Силах обороны на территории региона. Им оказался работник одной из местных железнодорожных станций, который, имея пророссийские взгляды, активно помогал захватчикам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина отслеживал маршруты перемещения подвижных составов с военной техникой ВСУ.

Также приспешник врага пытался установить ориентировочное количество тяжелого вооружения, которое эшелонами переправлялось на передовую.

Кроме того, злоумышленник фотографировал последствия российских воздушных ударов по инфраструктуре областного центра.

Полученную информацию он посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую телеграмму-группу.

Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Ранее киберспециалисты СБУ разоблачили и задержали в Харькове двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары рашистов.