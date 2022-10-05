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В Харьковской области фермеры-коллаборанты передавали врагу 70% собранного урожая
На деоккупированной части Харьковщины сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на сотрудничестве с рашистами депутата от запрещенной ныне политической партии "ОПЗЖ".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что задержанная женщина владеет несколькими фермерскими хозяйствами на территории Шевченковской общины.
"Оккупанты фактически разрешили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом", - отметили в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств.
СБУ установила, что в августе фермерша передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из урожая в прошлом году, которые были сразу вывезены на территорию РФ.
"Сотрудники СБУ задержали вражескую приспешницу после деоккупации территории Шевченковской общины. Ей сообщено о подозрении по статье "Пособие государству-агрессору"", - сообщили в СБУ.
Напомним, СБУ установила еще 12 правоохранителей-оборотней, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях. Им светит до 15 лет лишения свободы.