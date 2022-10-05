В Харьковской области фермеры-коллаборанты передавали врагу 70% собранного урожая

На деоккупированной части Харьковщины сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на сотрудничестве с рашистами депутата от запрещенной ныне политической партии "ОПЗЖ".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанная женщина владеет несколькими фермерскими хозяйствами на территории Шевченковской общины.

"Оккупанты фактически разрешили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом", - отметили в СБУ.

Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств.

СБУ установила, что в августе фермерша передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из урожая в прошлом году, которые были сразу вывезены на территорию РФ.

"Сотрудники СБУ задержали вражескую приспешницу после деоккупации территории Шевченковской общины. Ей сообщено о подозрении по статье "Пособие государству-агрессору"", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ установила еще 12 правоохранителей-оборотней, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях. Им светит до 15 лет лишения свободы.