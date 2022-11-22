В Харьковской области разоблачили чиновников "Укрзализныци", которые помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение с РФ

Служба безопасности разоблачила на сотрудничестве с врагом двух бывших руководителей структурного подразделения ЮЖД на Харьковщине.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время оккупации региона злоумышленники руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который оккупанты вывозили украинское зерно.

Кроме того, коллаборанты управляли движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против Сил обороны на восточном направлении.

"По данным следствия, злоумышленниками являются два бывших чиновника местного подразделения "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения перешли на сторону агрессора", - отмечают в СБУ.

Там они присоединились к рядам оккупационной администрации, где одного назначили руководителем "службы эксплуатации железных дорог" Купянска, а другого - его заместителем.

На этих "должностях" коллаборанты помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение со страной-агрессором, а также следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов.

"Впрочем, после освобождения города сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов. Другой – в начале деоккупации сбежал в РФ, где сейчас скрывается от правосудия. Решается вопрос об объявлении его в розыск", - подчеркивают в СБУ.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", - подчеркивают в СБУ.

Ранее СБУ задержала в Харькове российского агента, который передавал агрессору разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.