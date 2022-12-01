В Харьковской области сбежавшего бизнесмена подозревают в вывозе зерна в Россию во время оккупации

Следователи Купянского райотдела полиции Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили в коллаборационизме директора предприятия в поселке Большой Бурлук.

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Как сообщает областная прокуратура, предприниматель, занимаясь хозяйственной деятельностью в сфере грузовых перевозок, во время российской оккупации этой местности наладил устойчивые рабочие связи с так называемой "ВГА Купянского района".

"Прежде всего коллаборант организовывал грузовые перевозки зерна из Волчанской и Великобурлукской общин в РФ, в частности в Белгородскую область", - сообщают в ведомстве.

Сейчас ему заочно уведомлено о подозрении по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса).

Напомним также, что в конце октября в Великобурлукской общине разоблачили другую коллаборантку - директора лицея, которая во время российской оккупации способствовала внедрению в этом заведении стандартов образования государства-агрессора. Однако в этом случае фигурантка была задержана.