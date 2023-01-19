В Харьковской области задержали бывших чиновников Укрзализныци, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину

Служба безопасности разоблачила еще четырех пособников врага в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленниками оказались бывшие чиновники регионального филиала Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата региона злоумышленники добровольно присоединились к рядам местной оккупационной администрации.

Там одного назначили руководителем, других двоих – его заместителями, а третьего – инженером в рядах созданного врагом "Купянск-южной дистанции колеи".

На этих "должностях" они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

Прежде злоумышленники способствовали переброске подвижного состава военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ во временно захваченные районы Харьковщины.

Кроме этого, организовали "передачу" российским захватчикам производственного оборудования местного подразделения Укрзализныци.

Также они лично призвали местных жителей вступать в подконтрольное РФ "железнодорожное предприятие".

За это обещали лояльное отношение со стороны рашистов и выплату "зарплат" в российских рублях.

После освобождения Харьковщины один из злоумышленников сбежал в РФ, другие решили "залечь на дно" в регионе и таким образом попытались избежать наказания.

Однако сотрудники СБУ установили местонахождение трех злоумышленников и задержали их.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору). Суд избрал меру пресечения в виде содержания стражей. Четвертому фигуранту, бежавшему в РФ, также сообщено о подозрение в совершении преступления. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного пособника врага в освобожденных районах Харьковской области. Им оказался бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов", во время захвата части региона поддержавший российских захватчиков и помогавший оккупантам вывозить украинское зерно в РФ.