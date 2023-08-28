В Харьковской области задержали псевдоправоохранителя, который фабриковал дела против украинцев

Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника, который сотрудничал с российскими захватчиками на период временной оккупации Харьковщины и отбирал отпечатки пальцев у украинских патриотов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался 31-летний житель Купянска. Во время оккупации города он подал свою "кандидатуру" в ряды созданного агрессором "управления МВД в Харьковской области".

"Учитывая прокремлевскую "позицию" коллаборанта, рашисты назначили его "оперуполномоченным отдела уголовного розыска" в составе карательного органа. На этой "должности" он выполнял задачи местных гауляйтеров по проведению массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе. Для этого коллаборант участвовал в " облавах" на жилье украинских патриотов и их "доставке" в отделение оккупационной полиции", - отметили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник напрямую снимал отпечатки пальцев у потерпевших и приобщал эти данные к материалам фабрикованных "уголовных дел" для заключения людей в российских застенках.

После освобождения города мужчина пытался скрываться от правосудия на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, помогавшего рашистам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города.