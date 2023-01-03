В Херсоне задержали бывшую главу "филиала российской железной дороги", которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ

Служба безопасности разоблачила еще одну пособницу врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленницей оказалась бывшая чиновница межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленница возглавила созданное агрессором предприятие промышленного железнодорожного транспорта Херсонской железной дороги.

На этой должности помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте.

Также злоумышленница способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ во временно захваченную часть Херсонщины.

Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору.

Кроме этого, коллаборантка лично призвала местных жителей поддержать российских захватчиков и вступать в ряды оккупационного учреждения.

За это обещала лояльное отношение со стороны рашистов и выплату "зарплат" в российских рублях.

"После освобождения областного центра сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Отметим, бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую Служба безопасности и Государственное бюро расследований объявили в розыск за коллаборационную деятельность, сама пришла "с повинной" в милицию.