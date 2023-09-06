В Херсоне задержали коллаборантку, которая способствовала принудительной "паспортизации" местного населения

Служба безопасности задержала еще одну вражескую приспешницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с врагом на период оккупации Херсона. Фигуранткой является жительница областного центра, ранее работавшая в региональном подразделении Государственной миграционной службы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата города женщина поддержала российских захватчиков и за это получила "назначение" в местную оккупационную администрацию РФ.

Там она стала "специалистом отдела паспортно-визовой службы" в составе оккупационного "МВД Херсонской области".

"На этой "должности" коллаборантка обеспечивала выполнение указаний кремля по принудительному получению местными жителями российских паспортов. Для этого выдавала гражданам так называемые "адресные справки", которые являлись основанием для оформления гражданства РФ. Также злоумышленница переписывала по российскому "образцу" паспортную документацию жителей ", – отметили в СБУ.

После освобождения Херсона фигурантка надеялась "отсидеться" в собственном доме и таким образом избежать правосудия. Однако ей это не удалось.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, помогавшего рашистам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города. Он присягнул "на верность России" и пытал украинцев в СИЗО.