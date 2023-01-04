В Херсоне задержан коллаборант, охранявший административные здания рашистов во время оккупации города

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался житель областного центра, который во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оккупанты предложили злоумышленнику "должность" в созданном агрессором "управлении МВД по городу Херсону".

Там он добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ.

После назначения получил от врага оружие и форму русского образца.

Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админпостроек, в которых решисты обустроили местные оккупационные органы.

Также злоумышленник участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления.

Во время таких "налетов" осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки.

После освобождения Херсона злоумышленник хотел "потеряться" в городе и таким образом избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили "удостоверение" фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения", - сообщили в СБУ.

Отметим, СБУ разоблачила еще одну пособницу врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленницей оказалась бывшая чиновница межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации.