В Закарпатье ликвидировали очередной канал незаконного пересечения границы

На Закарпатье правоохранители задержали с поличным организатора преступной группы, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать из Украины. Об этом на своем телеграмм-канале сообщает Министерство внутренних дел.

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Согласно сообщению, 30-летнего жителя Тячевского района Закарпатья удалось задержать, когда он доставил на пограничную территорию двух мужчин призывного возраста с целью их дальнейшей переправки через украинско-румынскую границу.

Правоохранители зафиксировали факт получения фигурантом неправомерного денежного вознаграждения в размере $12 тыс. Закарпатца задержали и вручили сообщение о подозрении в совершении преступления, а суд избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 120 тыс. гривен.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Напомним, недавно Служба безопасности заблокировала три канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате спецопераций в трех регионах Украины задержаны 9 организаторов нелегальных "трафиков".