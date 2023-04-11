В Запорожье разоблачили злоумышленников, которые за $2-3 тыс помогали гражданам РФ "легализоваться" в Украине (ФОТО)

Служба безопасности во время следственно-оперативных мероприятий в Запорожье пресекла деятельность криминальной группировки, которая занималась незаконной легализацией иностранцев в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, среди основных клиентов злоумышленников были граждане РФ, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Для них дельцы делали фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в Украине. В дальнейшем часть иностранцев планировала уехать в ЕС.

Стоимость поддельных документов составляла от 2 до 3 тысяч долларов с человека. Сумма зависела от срочности "заказа".

Кроме того, злоумышленники предлагали своим клиентам фейковые пропуски на спецтранспорт по образцу горсовета, которые давали право беспрепятственного проезда во время комендантского часа.

Также они делали для военнообязанных фиктивные документы о непригодности к военной службе.

По оперативной информации, с июня 2022 года такими "услугами" успели воспользоваться более 90 человек.

В состав преступной группы входило 5 жителей региона, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Подпольный бизнес они организовали в двух офисных помещениях в центре Запорожья. Там установили компьютерную технику и оборудование для производства подделок.

Своих клиентов подыскивали по личным связям, а также на специализированных интернет-форумах.

Во время обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов обнаружено:

образцы фальшивок и оборудования для их производства;

поддельные печати, штампы и бланки официальных органов;

фальшивые спецпропуска на транспорт;

деньги, полученные преступным путём.

В настоящее время организатор и еще два активных участника группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Организатору группы уже избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны. В результате следственно-оперативных мероприятий сообщено о подозрении пяти организаторам нелегальных схем.