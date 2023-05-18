В Запорожье задержали агента РФ, который шпионил за позициями морской пехоты ВСУ (ВИДЕО)

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожья. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в начале марта этого года задержанного завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона.

"Больше всего врага интересовали координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении. Кроме того, агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области", - отметили в СБУ.

Для сбора информации злоумышленник объезжал местность под видом водителя такси и производил видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.

"За каждое выполненное задание ему "гарантировали" денежное "вознаграждение" в размере от 2 до 5 тыс. грн. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карточку своего сына. Также российская спецслужба обещала предателю руководящую "должность" в оккупационной администрации в случае захвата областного центра", - сообщают правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания.

"По данным следствия, в поле зрения ФСБ злоумышленник попал из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Дальнейшая коммуникация с агрессором проходила в мессенджерах", - подчеркивают в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в Запорожье. Им оказался бывший правоохранитель, который в 2009 году был уволен из органов МВД Украины за коррупцию.