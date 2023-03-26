ВАКС арестовал организатора схемы хищения зерна на 9 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения организатору схемы по хищению зерна, незаконная продажа которого нанесла государству ущерб на сумму 9,1 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Злоумышленника отправили под стражу с альтернативой внесения 2,684 млн грн залога. Организатором схемы оказался бывший руководитель ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" (ГП "ЦСЭНСМ"). Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Мера предосторожности будет действовать до 22.05.2023 включительно. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Ранее НАБУ сообщало, что, по данным следствия, в начале 2020 года чиновники заключили договоры на поставку частным компаниям зерна будущего урожая.

Впоследствии подозреваемые умышленно внесли изменения в эти договоры – отменили пункт о требовании учитывать рыночные цены на момент поставки. В результате зерно продали по цене, почти вдвое меньше рыночной.

Действия бывших руководителей ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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