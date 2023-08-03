Вице-губернатору Калининградской области РФ, которого отправили в Херсонскую область возглавить оккупационное "правительство", сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на гражданина страны-агрессора РФ Сергея Елисеева, почти полгода возглавлявшего "правительство" оккупационной администрации РФ на временно захваченной Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Елисеев – бывший сотрудник ФСБ и входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.

"На момент полномасштабного вторжения в Украину Елисеев работал первым заместителем губернатора Калининградской области. А затем был откомандирован в Херсон, где выполнял указания Москвы по подавлению движения сопротивления и формированию кремлевского режима", - отметили в СБУ.

Среди основных задач Елисеева была подготовка незаконного референдума по "присоединению" Херсонщины к составу РФ и обеспечению нужного кремля "подсчета голосов".

По данным следствия, в отсутствие "на рабочем месте" гауляйтера Сальдо российский чиновник выполнял его "обязанности" и руководил местными оккупационными органами.

"Накануне освобождения Херсона фигурант совместно со своими приспешниками переправился на левобережную часть области, а затем выехал в Россию. И уже в декабре 2022 года снова получил должность в правительстве Калининградской области", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Елисееву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. На сегодняшний день Елисеев находится под санкциями многих европейских стран и США", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу против 91 депутата Госдумы РФ. 18 из них признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины) и были приговорены к 15 годам лишения свободы. В отношении других 73 российских депутатов дела направлены в суд для дальнейшего разбирательства.