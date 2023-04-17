Во Львове разоблачили группу аферистов, похищавших квартиры, подделав документы

Правоохранители разоблачили группу аферистов, незаконно завладевших как минимум 17 объектами недвижимого имущества на миллионы гривен, сообщают в Главном управлении полиции во Львовской области.

В состав преступной группы входило три человека: организатор - 40-летний житель одного из сел Львовского района, пособники - жители Львова и области в возрасте 33 и 47 лет.

Злоумышленники подыскивали во Львове квартиры и другие объекты недвижимости, которые находились в собственности как граждан, так и в коммунальной собственности города, изготавливали поддельные правоустанавливающие документы на эти объекты, печати и штампы предприятий, учреждений и организаций, а также подделывали соответствующие справки.

В дальнейшем, используя эти поддельные документы, они получали свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества, меняли замки входных дверях помещений и продавали их.

Фото: ГУНП во Львовской области

Таким образом участники организованной преступной группы незаконно завладели пятью объектами недвижимости на сумму более 5,5 миллиона гривен. Кроме того, установлена их причастность к мошенническому завладению еще 12 помещений.

В ходе обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли значительные суммы средств, черновые записи, копии договоров и документов, расписки и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению уголовных правонарушений.

Следователи сообщили организатору и участникам преступной группы о подозрении по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, частям 3 и 4 статьи 358 в сочетании с частями 2 и 3 статьи 28 (подделка документов - организованной группой и по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса .

Расследование продолжается. Правоохранители принимают меры по возвращению объектов недвижимости их законным владельцам. Разоблачение ОПГ проводили оперативники департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками управления уголовного розыска и следователями полиции Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.