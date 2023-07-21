Во время оккупации Николаевщины водил односельчан на "расстрелы": СБУ задержала еще одного коллаборанта

Служба безопасности задержала еще одного сторонника рашистов в результате стабилизационных мер на освобожденных территориях Николаевской области. Злоумышленником оказался местный житель, поддержавший российских захватчиков и предложивший им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленника включили в состав карательных отрядов РФ, производивших "облавы" на участников движения сопротивления. Украинских патриотов похищали, отвозили в пыточные и подвергали жестоким пыткам.

По материалам следствия, фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях.

Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью "инсценирования расстрелов": людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и производили выстрелы в опасной близости.

Таким образом, оккупанты пытались склонить украинцев к сотрудничеству или к предоставлению секретной информации.

Сотрудники СБУ получили показания от 7 потерпевших, которые пострадали от подобных издевательств.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала в Киеве коллаборанта, входившего в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области". Злоумышленником оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабного вторжения России переехал в оккупированный Мелитополь.