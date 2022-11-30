Во время великой войны Михаил Майман ворует оружие и "отжимает" чужое имущество

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Одиозному Михаилу Майману (Помогайбо) приписывают целый ряд правонарушений – наркотики, торговлю оружием, рейдерский захват чужого имущества, бандитизм. Свидетельства и доказательства причастности Маймана к этим делам собрало издание "Аргумент".

В публикации говорится, что мародерством в зоне боевых действий Майман занимался еще в 2014 году на востоке страны. Он продолжил этот "заработок" в составе батальона Архангела Михаила, который в 2022 году участвовал в боевых действиях Киевской области. Комбат батальона Александр Кикин подтвердил: Майман участия в боевых действиях не принимал, первым убегал с поля боя и обоснованно подозревается собратьями в краже оружия.

«Его действия на передовой больше можно приравнять к торговле и коммерции, чем к войне. с ним, рассказывали, что ничего такого не было", - цитирует Кикина "Аргумент".

По его словам, после одного "боевого выхода" Маймана у подразделения пропал бус с продовольствием, два тепловизора и десяток раций, стоимостью 800-1000 долларов за каждую. Украсть оружие Майман пытался и у Главного управления разведки, за что был задержан в сентябре этого года. К тому же Моня-Майман украл шлемы и бронежилеты у волонтерки Оресты Брит и прибор ночного видения у иностранных добровольцев.

Деньги от ворованного Майман, вероятно, пускает на наркотики. "Миша любит кайфовать, я хорошо это знаю. Он при мне нюхал кокаин, курил травку. Трезвым я Мишу не видел никогда. Если есть деньги - Миша под кокаином. Если нет - под чем-то дешевле", - рассказывал боец терробороны Иван «Железняк» .

Кроме всего, как пишет Аргумент, Майман еще и собирает с людей донать на помощь армии. Его собратья рассказывали СМИ, что Моня собрал в соцсетях в общей сложности около 1,3 млн долларов, однако все средства присвоил и впоследствии потратил на новый автомобиль.

Кража оружия ГУРа стала последней каплей. Представители криминального мира жестко "опустили" Маймана за мародерство и преступления против собственного государства во время войны.

Кошмарит Моня-Майман и гражданских. Преимущественно женщин. Возглавляемая им преступная группировка уже несколько лет пытаются отобрать наследство у вдовы киевского ресторатора Инны Хетманчик. Часть дома, принадлежавшего покойному мужчине, рейдеры переоформили на брата Маймана Богдана Помогайбо.

"Имеем черта, который занимается организованной преступной деятельностью, мародерством, воровством и наркоторговлей. Самое ужасное то, что все эти преступления он совершает в военной форме, тем самым дискредитируя наших защитников. Почему этот персонаж до сих пор на свободе, остается загадкой со звездочкой", — говорится в материале "Аргумент".