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Тип
Война Война
Категория
Преступность
Дата публикации

Военному чиновнику из Одесщины требовавшему у солдат боевые выплаты, грозит 12 лет тюрьмы

Военному чиновнику из Одесщины требовавшему у солдат боевые выплаты, грозит 12 лет тюрьмы

В Одесской области Специализированная прокуратура в оборонной сфере совместно с Государственным бюро расследований разоблачила начальнику материального обеспечения воинской части, который отбирал у солдат боевые доплаты. Ему сообщено о подозрении.

Он потребовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения, сообщили в ДБР.

В случае отказа мужчина угрожал подчиненным проблемы с прохождением службы и даже физической расправой. Правоохранители уже задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения должностным лицом денег из подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Военнослужащему поставлено в известность о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 46, 34). , ч. 5 ст.426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, командира взвода одной из военных частей Житомирщины, избившего подчиненного, будут судить.

Автор:
Татьяна Гойденко