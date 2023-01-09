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Выдает российские паспорта в Луганской области: экс-сотруднице миграционной службы сообщили о подозрении
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-сотруднице Государственной миграционной службы Украины в Луганской области, которая работает на оккупантов и выдает паспорта РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
"После захвата россиянами населенных пунктов Сватовского района в Луганской области, бывшая сотрудница миграционной службы начала работать в так называемом "Миловском районном отделе внутренних дел МВД ЛНР". Она выдает российские паспорта на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
О подозрении экс-сотруднице сообщили по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что почти за год противостояния Украины вооруженной агрессии РФ по состоянию на начало января 2023 года ДБР расследует 1180 уголовных производств по преступлениям против основ Национальной безопасности.
Напомним, ранее СБУ в результате следственно-оперативных действий установила личность еще одного вражеского приспешника, участвовавшего в организации незаконного референдума в захваченных районах Луганщины.