"Вывели" из госбюджета более 40 млн грн: трем чиновникам Львовской налоговой службы сообщили о подозрении

Служба безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила масштабную схему хищения бюджетных денег, к которой причастно руководство Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Должностные лица организовали незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) местным предприятиям. Это должно было позволить им "вывести" из государственного бюджета более 40 млн грн. Впрочем, украинские правоохранители своевременно заблокировали схему и установили ее основных фигурантов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в противоправную деятельность чиновники привлекли аффилированные коммерческие структуры, занимающиеся импортом товаров широкого потребления и их продажей. Коммерсанты продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные деньги, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар, и он якобы хранится на складах.

Затем эти предприниматели формировали заявку на бюджетное возмещение НДС. Основанием указывали на то, что они уплатили указанный налог при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение. При проверке соответствующих документов налоговики "закрывали глаза" на отсутствие товара и даже складов, где якобы хранилась продукция.

После поступления бюджетных денег на счета предприятий их представители выводили средства в тень и конвертировали в наличные деньги через подконтрольные фирмы.

По материалам СБУ трем чиновникам регионального управления Государственной налоговой службы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили во Львове компанию известного бизнесмена, которая совместно с группой предприятий была задействована в преступной схеме незаконного возмещения НДС. Государству нанесен ущерб почти на 35,4 млн грн.