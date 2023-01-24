Взламывали учетные записи в соцсетях. Полиция разоблачила схему по обворовыванию граждан

Сотрудники Киберполиции Кировоградской области разоблачили злоумышленников в присвоении полмиллиона гривен по схеме "друг просит взаймы", сообщили в МВД Украины.

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"Используя фишинговые ссылки, злоумышленники взламывали учетные записи в соцсетях. Далее из скомпрометированных аккаунтов просили друзей пользователей одолжить деньги. Фигуранты обманули около сотни граждан. Сумма ущерба составляет полмиллиона гривен", – рассказывают в МВД.

Противоправную деятельность трех мужчин разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Кировоградской области совместно со следственным управлением полиции Кировоградщины.

"Организатор схемы создавал фишинговые ссылки для получения данных аккаунтов пользователей социальных сетей. Вместе с двумя сообщниками фишинг распространяли в соцсетях под видом предложений голосования в конкурсе", – объясняют правоохранители.

Пользователи, перейдя по ссылкам, вводили логины и пароли от социальных сетей, автоматически ставших известными фигурантам.

Таким образом, они получали доступ к страницам и в дальнейшем от имени их владельцев осуществляли рассылку сообщений подписчикам с просьбой одолжить деньги. Для этого злоумышленники указывали банковские реквизиты подставных лиц.

Напомним, недавно правоохранители провели операцию по выявлению и прекращению деятельности вражеских ботоферм в ряде регионов Украины. По результатам обысков сотрудники Киберполиции изъяли более 100 тысяч SIM-карт, которые использовали для регистрации фейковых аккаунтов.