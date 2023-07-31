Хотел вывезти в Россию 700 т зерна: коллаборант из Купянска проведет за решеткой 13 лет

Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя Харьковщины, который перешел на сторону врага и устроился в оккупационную "милицию". Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Злоумышленнику назначено 13 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, предателем оказался житель Купянска, ранее работавший главным инженером местного хлебокомбината.

Впоследствии местные гауляйтеры предложили ему возглавить хлебокомбинат для организации массового вывоза зерна с территории региона в Россию.

В ведомстве отметили, что, находясь на "должности", он передал в РФ несколько пробных партий и подготовил к отправке почти 700 тонн украинской пшеницы.

Однако вывезти зерно он не успел. После того, как Харьковщина была освобождена от оккупантов, сотрудники СБУ задержали коллаборанта во время стабилизационных мероприятий.

Отметим, недавно СБУ задержала жителя Лимана, который был информатором военной разведки РФ и "сливал" позиции Сил обороны в прифронтовых районах Донбасса.