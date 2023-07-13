Хотела строить карьеру при захватчиках: "начфину" бывшей оккупационной администрации Купянска грозит до 10 лет тюрьмы

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну чиновницу-коллаборантку в освобожденных районах Харьковщины. Задержанной оказалась бывшая чиновница городского совета Купянска, которая начала сотрудничать с рашистами сразу после полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В период временной оккупации города женщина возглавила "управление финансов" местной администрации РФ.

По данным следствия, на этой "должности" коллаборантка вводила "рублевую зону" в регионе, а также - организовала финансирование "расходов" на нужды российских войск.

После освобождения Купянска злоумышленница пыталась скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер на освобожденных территориях Донбасса. Приспешником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане, который пошел на сотрудничество с врагом и обогревал казармы рашистов.