За госизмену житель Одесской области приговорен к 15 годам заключения

По материалам Службы безопасности предатель из Одессы, который собирался присягнуть террористической организации "ДНР", проведет следующие 15 лет за решеткой. Такое решение принял Саратский райсуд Одесской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники Черновицкого управления СБУ задержали предателя в июле 2022 года в Запорожской области.

Установлено, что с началом полномасштабного вторжения этот житель Одесской области установил контакты с руководством террористической организации ДНР и представителями т.н. "Министерства внутренних дел ДНР".

По заданию кураторов предатель начал администрировать одну из антиукраинских групп в заблокированной социальной сети "ВКонтакте", по которой организовал сбор средств для помощи "армии ДНР".

Он размещал сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию РФ, призывал к посягательству на территориальную целостность Украины, превозносил РФ и ее вооруженные формирования, распространял фейки и дискредитировал украинских защитников.

Впоследствии предатель согласился принять присягу террористической организации "ДНР". Для этого планировал выехать на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области.

С собой прихватил даже "бонусный подарок" врагу: информацию об оборонно-мобилизационной работе в Одесской области. Эти данные он получил из-за своих контактов в местных властях, которые он установил ранее. Ведь в прошлом неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов.

Впрочем, этот план провалился – сотрудники СБУ задержали предателя.

Отмечается, что на основе доказательной базы СБУ этот сторонник рашистов признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Теперь ближайшие 15 лет предатель проведет за решеткой.

Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.