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За госизмену житель Одесской области приговорен к 15 годам заключения
По материалам Службы безопасности предатель из Одессы, который собирался присягнуть террористической организации "ДНР", проведет следующие 15 лет за решеткой. Такое решение принял Саратский райсуд Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что сотрудники Черновицкого управления СБУ задержали предателя в июле 2022 года в Запорожской области.
Установлено, что с началом полномасштабного вторжения этот житель Одесской области установил контакты с руководством террористической организации ДНР и представителями т.н. "Министерства внутренних дел ДНР".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По заданию кураторов предатель начал администрировать одну из антиукраинских групп в заблокированной социальной сети "ВКонтакте", по которой организовал сбор средств для помощи "армии ДНР".
Он размещал сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию РФ, призывал к посягательству на территориальную целостность Украины, превозносил РФ и ее вооруженные формирования, распространял фейки и дискредитировал украинских защитников.
Впоследствии предатель согласился принять присягу террористической организации "ДНР". Для этого планировал выехать на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области.
С собой прихватил даже "бонусный подарок" врагу: информацию об оборонно-мобилизационной работе в Одесской области. Эти данные он получил из-за своих контактов в местных властях, которые он установил ранее. Ведь в прошлом неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов.
Впрочем, этот план провалился – сотрудники СБУ задержали предателя.
Отмечается, что на основе доказательной базы СБУ этот сторонник рашистов признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).
Теперь ближайшие 15 лет предатель проведет за решеткой.
Напомним, в результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.