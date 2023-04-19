За месяц присвоили 4,8 млн грн: правоохранители разоблачили схему хищения государственных средств

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили очередную схему хищения государственных средств. В ней участвовало три предприятия, одно из которых государственное.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

По информации БЭБ, чиновники государственного предприятия заключили договор с частным предприятием об утилизации отработанных емкостей для хранения этилмеркаптана (добавка к газу).

За свои услуги подрядчик получил от государственной компании 9,58 млн грн. Впрочем, как установили детективы, количество отходов, утилизированных по документам, не соответствует тому, что изначально было предусмотрено договором и приложениями к нему. Следовательно, объемы выполненных работ были завышены.

Детективы также обнаружили, что часть услуг по упоминавшемуся договору якобы оказывал субподрядчик – другая частная компания. Однако правоохранители не обнаружили никаких фактических подтверждений проведенных работ. То есть субподрядчик получил 4,8 млн государственных средств за вымышленные услуги.

Также установлено, что предприятие вообще не имеет разрешения на обращение с опасными отходами, к которым относятся отработанные емкости для хранения одоранта.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства правонарушения и лица, причастные к нему.

Напомним, ранее детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили подпольный магазин, где шили одежду, которую выдавали за одежду известных мировых брендов.