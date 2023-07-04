За нардепа Алексеева внесли залог 2,2 млн грн: он вышел из СИЗО

4 июля народного депутата от "Европейской солидарности" Сергея Алексеева, обвиняемого в мошенничестве, освободили из-под стражи под залог 2,264 млн грн.

Об этом пишет Суспільне.

По словам Алексеева, залог за него внесли вечером, 3 июля, но освободили нардепа из СИЗО после обеда, 4 июля.

"Залог внесли за меня мои друзья и коллеги. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата" - отметил Алексеев.

Он добавил, что вместе с юристами будет ходатайствовать об оправдательном приговоре или о закрытии дела.

Отметим, 3 июля Лычаковский районный суд Львова назначил 60 суток ареста в качестве меры пресечения народному депутату от партии "Европейская Солидарность" Сергею Алексееву. Альтернативой ареста определили залог в размере 2 млн. 264 тыс. гривен.

Сторона обвинения просила избрать Алексееву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн гривен.

Напомним, ранее депутат был задержан по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, Алексеев путём обмана завладел денежными средствами гражданина Германии на сумму 50 тыс. долларов. За эти деньги он обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции.

Санкция статьи, которую инкриминируют нардепу, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.