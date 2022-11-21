За почти 9 месяцев войны Нацполиция начала против армии РФ 44,8 тыс. уголовных производств

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, следователи Национальной полиции начали 44 800 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил РФ и их пособниками, сообщили в МВД.

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В МВД приводят следующие преступления и производство по ним:

33 499 производства – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны);

9072 – по ст. 110 Уголовного кодекса (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

2047 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность);

97 – по ст. 111 Уголовного кодекса (Государственная измена); 37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и т.д.

Напомним, что в РФ начали усиленно рекламировать насильственное усыновление русскими семьями украинских детей. В РФ начали распространять пропагандистские ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, усыновленных в российские семьи.

В роликах также утверждается, что российские оккупанты и коллаборанты вывезли более 150 тыс. детей из Донбасса только в 2022 году.