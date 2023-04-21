За сотрудничество с врагом задержали двух спасателей ГСЧС, которые подожгли пожарную часть в Киевской области

Служба безопасности задержала двух изменников из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые помогали врагу во время оккупации Киевщины в феврале-марте 2022 года. Разоблачение проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленниками оказались два чиновника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области.

В ходе оккупации Вышгородского района они поддержали русских захватчиков и предложили им свою помощь.

"Установлено, что во исполнение враждебного указания 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков. В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь. Таким образом, агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей", - отметили в СБУ.

Кроме того, фигуранты уголовного дела "сливали" захватчикам персональные данные участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

Именно за их "наводкой" рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, пытавшихся потушить пожар в спасательной части.

Затем пострадавших держали в застенках местной "комендатуры РФ" до освобождения региона.

Предатели получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости, которые им привозили в собственные дома.

Также фигуранты имели "разрешение" на беспрепятственное передвижение по территории района.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате комплексных мероприятий в Харьковской области. Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запретной коммунистической партии.