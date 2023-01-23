За украинский паспорт с иностранца по $10 тыс. В Киеве задержан организатор схемы

В столице схватили уроженца Днепропетровской области, который, согласно данным следствия, представляясь бывшим сотрудником СБУ, за денежное вознаграждение обещал иностранным гражданам способствовать быстрому и беспрепятственному получению ими украинского гражданства.

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В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Его вместе с сообщником задержали на одной из столичных АЗС после получения "задатка" в сумме $3 тыс.

"Он убеждал своих клиентов, что имеет влиятельные связи в Государственной миграционной службе Украины и может повлиять на должностных лиц ведомства по принятию ими положительного решения. Стоимость таких "услуг" он оценил в $10 тыс.", – сообщают в Офисе генпрокурора.

Как говорится в сообщении, за такую сумму мужчина пообещал гражданке РФ, которая имеет вид на постоянное проживание в Украине, помощь в приобретении гражданства Украины и получении украинского паспорта. По его словам, $7 тыс. назначались должностным лицам, а $3 тыс. – лично ему.

"Во время задержания у них изъяли фейковое служебное удостоверение СБУ, форменную одежду, оружие и наркотические средства", – добавили в ОГП.

Напомним, недавно в ОГП сообщили, что бывшего руководителя Радошинского песчаного карьера, расположенного неподалеку от Ковеля Волынской области и принадлежащего "Укрзализныци", подозревают в растрате почти 40 тысяч тонн песка.