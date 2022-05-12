Замаскировал взрывчатку под костыль: в Запорожье хотели устроить теракт в людном месте

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Запорожье и задержала его исполнителя. Злоумышленник собирался устроить взрыв в людном месте в центре города.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, 56-летний мужчина взрывное устройство изготовил сам и замаскировал взрывчатку под костыль.

В ее полость был вмонтирован пиропатрон, а взрывчатое вещество с целью усиления эффекта поражения подозреваемый начинил гвоздями и болтами.

В Запорожье мужчина приехал с запада Украины за два дня до запланированной даты теракта.

СБУ задержала его в "подпольном" доме, взрывчатку обезвредили.

Подозреваемым выявился житель Днепра, 1966 года рождения. Следствие проверяет, связан ли он с российскими спецслужбами.

Следственно-оперативные действия продолжаются, задержанный дает показания.