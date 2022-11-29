Замглавы Херсонского горсовета сообщили о подозрении в коллаборационизме

Правоохранители сообщили заместителю главы Херсонского городского совета о подозрении в пособничестве врагу (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), рассказывают в Офисе генпрокурора. По данным следствия, еще с марта подозреваемый перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями.

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"Понимая факт захвата и содержания представителями РФ территории Херсонской области, он способствовал отлаживанию работы коммунально-жилищных услуг для оккупационной администрации, незаконно созданных правоохранительных органов, подразделений Росгвардии, ФСБ и российских военных", - говорится в сообщении.

Его задержали и сообщили о подозрении при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Досудебное расследование проводят следователи ГБР.

Напомним, недавно также Служба безопасности сообщила о подозрении 19 боевикам террористических организаций "Л/ДНР", взятых в плен во время контрнаступления Сил обороны и освобождения Харьковской области.