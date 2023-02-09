Занимались махинациями в строительной сфере: СБУ сообщила о подозрении чиновникам НСАУ

СБУ сообщила о подозрении чиновникам Национального союза архитекторов Украины, которые незаконно меняли данные в государственной электронной системе в сфере строительства.

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Об этом в СБУ сообщили 8 февраля.

Киберспециалисты СБУ собрали безоговорочные доказательства вины должностных лиц Национального союза архитекторов Украины, занимавшихся махинациями в строительной сфере Украины. Злоумышленники "выдавали" новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это права. Чтобы схема работала, они незаконно меняли персональные данные архитекторов в ранее изданных сертификатах.

"Для этого представитель Национального союза архитекторов, по указанию руководителя, передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему. Используя ключ и пробелы в протоколах безопасности системы, осуществлено несанкционированное вмешательство и изменение личных данных в старых сертификатах архитекторов из оккупированного Крыма на необходимых "новообразованных", - отметили в СБУ.

Все действия новых архитекторов с использованием таких "черных" сертификатов могут быть признаны в судебном порядке незаконными, что повлечет за собой другие негативные последствия для застройщиков и простых граждан.

В конце 2022 года сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали схему в результате следственно-оперативных действий. О деталях спецоперации сообщили на совместном брифинге СБУ и Минцифры в январе. Так, во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых, правоохранители обнаружили электронный ключ доступа к системе, компьютерную технику и другие цифровые носители информации с доказательствами преступных действий, что в дальнейшем было подтверждено соответствующей судебной компьютерно-технической экспертизой. На основании собранных доказательств подозрение объявили руководителю НСАУ, его заместителю и IT-специалисту, непосредственно осуществлявшему вмешательство, по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после того как Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект 5655 о реформе градостроительства, члены НСАУ занялись активной критикой этой инициативы. Ранее журналисты Bihus.info публиковали расследование, в котором показали схему, как Национальный союз архитекторов монополизировал в Украине возможность сертификации специалистов для обогащения.