Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 млн грн

Государственное бюро расследований разоблачило злоупотребление в запорожском военкомате при изъятии автомобилей на нужду военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что сообщено о подозрении должностному лицу Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья в превышении власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Он безосновательно изъял у предприятия не подлежащие мобилизации автомобили на сумму в 11 миллионов гривен.

"В начале российского полномасштабного вторжения офицер военкомата занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия на «свой вкус». В марте 2022 года он пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находится за пределами территориальной юрисдикции военкомата с вооруженным сопровождением. автомобили, в тот момент на стоянке не было", - отметили в ГБР.

По данным следствия, у работника военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий.

"С нарушениями должностному лицу удалось изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на площадке водителя. Это - четыре грузовика общей стоимостью почти 11 млн грн", - подчеркнули в ГБР.

Там добавили, что военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении начальнику службы логистики одной из воинских частей Житомирщины. Он имел доступ к месту хранения техники и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров. Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды .