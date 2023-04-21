"Заработали" 7 млн на уклонистах: полиция разоблачила врачей

Врачи и их сообщники подозреваются в том, что производили документы и медицинские справки для лиц, в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации. По результатам обысков правоохранители изъяли более 7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Оперативники, следователи полиции, работники СБУ и прокуратуры в Хмельницкой области разоблачили преступную схему, организованную главой врачебной комиссии одного из медучреждений региона. В ходе досудебного расследования полицейские установили и круг лиц, причастных к схеме, куда вошли глава комиссии, руководство больницы, разные по специальности врачи, медсестра и шесть доверенных лиц.

"Фигуранты за определенное вознаграждение поставили на поток изготовление документов, в том числе и оформление фиктивных историй болезней для установления групп инвалидности, что позволяло уклониться от военной службы и уехать за границу", - говорится в сообщении.

Суммы колебались от 2000 до 10000 долларов США в зависимости от пакета документов.

Шесть доверенных лиц подыскивали людей и собирали их личные документы. Посредником выступала медсестра, которая за 100 долларов в день регистрировала документы, отвечала за получение и передачу денег организатору схемы.

Правоохранители задокументировали более 100 фактов получения неправомерной выгоды на сумму более 300 тысяч долларов США.

20 апреля полицейские разоблачили председателя врачебной комиссии, медсестру и одно из доверенных лиц сразу после получения и распределения 4 600 долларов взятки за изготовление медицинских документов и оформление фиктивной истории болезни для установления 2-й группы инвалидности.

По результатам обысков в служебных кабинетах, по месту проживания фигурантов и их авто изъяли деньги в национальной и иностранной валюте общей суммой более 7 млн грн.

Решается вопрос об объявлении задержанным и другим участникам преступной группы о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса. По этим статьям предусмотрено наказание от 1 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности ликвидировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях военного положения. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины сообщено о подозрении пяти организаторам сделок. По информации правоохранителей, за деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва на основании фальшивых документов и путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов. Стоимость "услуги" колебалась от 1 тыс. до 3,5 тысячи долларов. Сумма зависит от дальности региона или срочности выезда.