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Преступность
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Житель Славянска собирал для оккупантов разведданные о местонахождении украинских военных

СБУ задержала вражеского информатора, который «наводил» российские ракеты на Славянск
СБУ задержала вражеского информатора, который «наводил» российские ракеты на Славянск

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, собиравший для окупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что прежде мужчина пытался выявить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении.

В случае получения разведывательной информации, российские захватчики планировали использовать ее для подготовки ракетных ударов по позициям украинских войск.

Впрочем, сотрудники СБУ задержали вражеского информатора и тем самым предотвратили передачу агрессору закрытых сведений.

"По данным следствия, злоумышленник находился "на связи" с "заместителем командира комендантского полка народной милиции ДНР". Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал места нахождения украинских защитников. Затем передавал информацию через одну из запрещенных российских соцсетей. За помощь оккупационным группировкам враг" обещал своему приспешнику деньги и "высокую должность", в случае захвата города", - сообщили правоохранители.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления, а злоумышленник находится под стражей.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Автор:
Светлана Манько