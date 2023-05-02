Житель Славянска собирал для оккупантов разведданные о местонахождении украинских военных

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, собиравший для окупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что прежде мужчина пытался выявить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении.

В случае получения разведывательной информации, российские захватчики планировали использовать ее для подготовки ракетных ударов по позициям украинских войск.

Впрочем, сотрудники СБУ задержали вражеского информатора и тем самым предотвратили передачу агрессору закрытых сведений.

"По данным следствия, злоумышленник находился "на связи" с "заместителем командира комендантского полка народной милиции ДНР". Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал места нахождения украинских защитников. Затем передавал информацию через одну из запрещенных российских соцсетей. За помощь оккупационным группировкам враг" обещал своему приспешнику деньги и "высокую должность", в случае захвата города", - сообщили правоохранители.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления, а злоумышленник находится под стражей.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.